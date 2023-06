Uvolněte Švédsku cestu do NATO, vyzval Scholz Erdogana

„Jsem pevně přesvědčený, že společně s Finskem by mělo být novým spojencem na summitu ve Vilniusu (11. a 12. července) také Švédsko. Uvolněte cestu, jak jsme se všichni loni společně dohodli v Madridu,“ apeloval Scholz na Erdogana.

Švédsko a Finsko zažádaly o členství v NATO loni. Učinily tak po rozpoutání ruské agrese vůči Ukrajině. Finsko bylo přijato jako 31. člen Aliance letos v dubnu. Švédskou žádost ale Turecko blokuje, a to i přes nátlak generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga či amerického prezidenta Joea Bidena.

Ve Švédsku žije přibližně 100 tisíc příslušníků kurdské menšiny, mnozí z nich jsou stoupenci PKK. Loni na summitu NATO se Švédsko zavázalo k vyřešení širšího sporu o vydání Kurdů. Před dvěma týdny schválili švédští soudci vydání jednoho příznivce PKK do Turecka v naději, že by krok mohl přesvědčit Ankaru, aby neblokovala přístup Švédska do Aliance.