Tchaj-wan se po potvrzení Si Ťin-pchinga ve funkci bojí dalších provokací

„Je to proto, že se čínský vládní systém stal autoritářským. Není to jako za starých dní, kdy akademie mohla napsat doporučení ústřední vládě a byla schopna být v kontaktu s klíčovými postavami, jež rozhodují, a říci nám, co si myslí nejvyšší vedení,“ uvedl Wu. „V posledních pár letech vidíme, že se čínská akademie bojí říkat jiné věci než čínská propaganda. A upřímně nám řekli, že už nemají vazby na ústřední vládu, a dokonce, i když se mohou obrátit na vládní úřady, se jim nezdá, že by těmto úřadům nejvyšší vedení dál věřilo,“ sdělil Wu s tím, že čínský prezident je „nejvyšší vůdce a není tu teď nikdo, kdo by ho vyzýval“.