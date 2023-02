Rusko zůstane na ISS ještě pět let

O prodloužení životnosti ruského segmentu ISS do roku 2028 rozhodla vědeckotechnická rada Roskomosu. Loni v listopadu šéf agentury Jurij Borisov řekl, že ruská účast na ISS se bude odvíjet od technického stavu modulu a dalších faktorů.

ISS je od roku 1998 společným projektem americké vesmírné agentury NASA, Roskomosu, Evropské kosmické agentury (ESA), Japonska a Kanady. Rusko kvůli tvrdým sankcím, které na něj Západ uvalil v souvislosti s invazí na Ukrajinu, loni oznámilo, že se po roce 2024 stáhne z ISS. Na konci září ale Borisov uvedl, že se jeho země bude na mezinárodním projektu podílet s největší pravděpodobností do roku 2028.

Rusko plánuje vybudovat vlastní vesmírnou stanici. Roskosmos nedávno oznámil, že její návrh má být hotov do konce tohoto roku a první modul by měl vzniknout do konce roku 2027, připomněla agentura DPA.