Občanská válka v Súdánu vyhnala z domovů 5 milionů lidí, přispěla k migrační vlně mířící do Evropy

V Súdánu od dubna bojuje o moc armáda s milicí Sil rychlé podpory. Podle IOM jsou v Súdánu čtyři miliony vnitřních uprchlíků. Dalšího 1,1 milionu lidí uteklo do sousedních zemí, 750 tisíc z nich do Egypta a Čadu. To na tyto země vytváří tlak a vede to k dominovému efektu, kdy lidé prchají z těchto zemí dál - mimo jiné i do Evropy.