Japonsko dá víc na děti než na obranu

V dilematu, zda přihodit víc státních jenů do rozpočtu na obranu, což by bylo vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v regionu logické, či je použít proti populační krizi, což by bylo snad ještě naléhavější, se Japonsko rozhodlo pro variantu B.

Foto: Toru Hanai, Reuters Ilustrační foto