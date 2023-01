Erdogan naznačil přednostní schválení členství Finska v NATO, bez Švédska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť, bez ohledu na Švédsko, s nímž má Turecko stále napjatější vztahy mimo jiné kvůli údajnému poskytování švédského útočiště kurdským radikálům. Obě severské země přitom podaly přihlášku do Aliance současně loni v červnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Foto: Presidential Press Office, Reuters Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan