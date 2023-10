Bože, to to nemohlo vybuchnout jinde? Izrael zveřejnil nahrávku operativců Hamásu po explozi v nemocnici

„Podle našich zpravodajců Hamás zhodnotil zprávy o explozi, pochopil s naprostou jistotou, že šlo o selhání rakety Islámského džihádu, a rozhodl se zahájit globální mediální kampaň, aby zastřel, co se doopravdy stalo. Zašli i tak daleko, že nadsadili počet mrtvých,“ řekl novinářům armádní mluvčí Daniel Hagari.

Nahrávka má rovněž dokazovat, že Hamás o tom, co se doopravdy stalo, měl vědět. Na nahrávce jsou jména obou příslušníků Hamásu cenzurována, není tedy jasné, o koho jde a jaké mají v organizaci postavení.

Druhý příslušník tomu nechce uvěřit. „Bože, to to nemohlo vybouchnout na jiném místě?“ uleví si. Na nahrávce zazní i to, že raketa byla vypálena ze hřbitova, který se nachází v komplexu, kde je i nemocnice Al-Ahlí (v rozhovoru používají původní název baptistické nemocnice Al-Ma'amadani - Křtitelova).