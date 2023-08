Švédsko nemá členství v NATO jisté kvůli pálení koránu, řekl Erdogan

Ankara zdržuje švédskou ratifikaci podobně jako Budapešť. Původně přitom Turecko blokovalo vstup Švédska do NATO výlučně kvůli podle něj nedostatečnému boji proti terorismu.

Podle Erdogana se švédské úřady musí zaměřit na dění ve „stockholmských ulicích“. Na mysli měl přitom několik případů pálení či jiného poškozování koránu na protestních akcích ve švédské metropoli. „Pokud se nestarají o své ulice, pokud tyto útoky na věci, které považujeme za posvátné, budou pokračovat, tak by pak neměli být zklamáni,“ řekl podle listu Hürriyet na švédskou adresu Erdogan.

Na okraji červencového summitu NATO ve Vilniusu generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg oznámil, že Erdogan předloží švédskou žádost o vstup do vojenského bloku co nejdříve parlamentu a že bude usilovat o její schválení. Erdogan se přitom po schůzce, které se kromě Stoltenberga zúčastnil i švédský premiér Ulf Kristersson, nijak nevyjádřil.

Turecký parlament zasedne po letních prázdninách opět v říjnu, kdy by se měl podle dřívějších vyjádření tureckých představitelů začít zabývat i ratifikací švédské žádosti o vstup do NATO. Podle Erdogana je jednání o dokumentu plně v rukou parlamentu. „Nemůžeme vědět, jak dlouho budou trvat debaty na plénu parlamentu či ve výborech, nebo kdy se to schválí,“ řekl v pondělí Erdogan.