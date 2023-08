Dodávky plynu a členství Švédska v NATO. Orbán jednal v Budapešti s Erdoganem

Rozhovory mezi autoritativními lídry se točily také kolem energetických dodávek. Ohledně ratifikace vstupu Švédska do Severoatlantické aliance ještě není jasné ani datum parlamentních schůzí. Maďarská opozice návštěvu kritizuje načasování návštěvy s odkazem na konfliktní historii Uher a Osmanské říše.

Právě Turecko a Maďarsko jsou posledními členskými zeměmi Aliance, které ještě neratifikovaly vstup Švédska do NATO.

Podle šéfa maďarské diplomacie Turecko sehrává důležitou roli v energetické bezpečnosti Maďarska. „Značná část dodávek zemního plynu přichází do Maďarska přes plynovod Turkish Strem,“ řekl Szijjártó. „Důležitost Turecka jako tranzitního státu ještě vzroste, až vstoupí v platnost maďarsko-ázerbájdžánská dohoda o dodávkách zemního plynu. Plánované dodávky plynu z Turkmenistánu by směřovaly do Evropy rovněž přes Turecko,“ dodal maďarský ministr zahraničí.