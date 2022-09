Rusů mířících do EU výrazně přibylo

Do Evropské unie během minulého týdne vstoupilo 66 000 ruských občanů, o 30 procent více než v předcházejícím týdnu. Oznámila to v úterý unijní pohraniční agentura Frontex, podle níž výrazně narostl počet Rusů mířících ze své vlasti do Finska.

Foto: Jussi Nukari, ČTK/AP Kolona aut z Ruska před finskou hranicí