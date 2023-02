Šance na záchranu v Turecku klesají, přesto ještě z trosek vyprošťují živé

Je to neuvěřitelné, ale i deset dnů po ničivém zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii, se záchranářům daří z trosek vyprošťovat přeživší. V pátek to byli ve městě Antakya, metropoli provincie Hatay, dva muži ve věku 26 a 34 let, z další budovy ve stejném městě se podařilo vyprostit dvanáctiletého chlapce, píše agentura Reuters.

Po 261 hodinách zachránili z trosek v Turecku dva mužeVideo: Reuters