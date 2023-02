V Istanbulu se může při silném zemětřesení zřítit 90 tisíc budov

V Istanbulu je na 90 000 budov, jimž v případě silného zemětřesení hrozí zřícení. Řekl to ve středu starosta tohoto největšího tureckého města Ekrem İmamoğlu v televizi. Podle serveru Duvar tento opoziční politik také vyzval k co nejrychlejší opravě těchto budov, v nichž jsou podle něj kanceláře i byty. O riziku zemětřesení o síle přes sedm stupňů, které hrozí šestnáctimilionovému Istanbulu, hovoří experti už několik let.

Foto: Hussein Malla, ČTK/AP Tým záchranářů ve městě Adana na jihu Turecka