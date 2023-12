Rusové lstí verbují uprchlíky u zavřených hranic s Finskem. A rovnou s nimi na frontu

U rusko-finských hranic se shromažďují migranti, kterým vypršela víza. Finsko totiž kvůli hybridním hrozbám z ruské strany uzavřelo na konci listopadu i poslední otevřený hraniční přechod Raja-Jooseppi. Uzavřen má být zatím do 13. prosince.

Finsko viní Rusko z toho, že záměrně dováží migranty ke společné hranici. Jen v listopadu jich tam dorazilo více než 900.

Finsko kompletně uzavře hranice s Ruskem

Příslušníci ruské státní správy začali uprchlíky s propadlými vízy zadržovat. Později ale několik z nich dostalo nabídku od armády. O situaci informuje reportér BBC.

Dobrá mzda, lékařská péče a možnost zůstat

Dokument, který dostali migranti k podepsání, byl v ruštině. Většina z nich mu nerozuměla, ti, kteří ano, pochopili, že ruská armáda jim nabízí rok práce výměnou za dobrou mzdu, lékařskou péči a právo zůstat v Rusku i po skončení služby.

Na otázku, co to bude za práci, příslušníci armády odpověděli, že to „bude jednoduché a dobré“. Dvanáct z nich smlouvu podepsalo. Poté pro ně přistavili autobus, který je odvezl do stanového tábora na hranicích s Ukrajinou.

„Vypršelo mi vízum, rozhodl jsem se jet do Finska a požádat o azyl, ale byl jsem zatčen. A pak mi dali na výběr: buď se stanu žoldákem, nebo se vrátím do Iráku a budu mít pět let zákaz vstupu do Ruska,“ uvedl pro BBC muž z Iráku. Podle jeho slov se domů vrátit nemůže, hrozí mu tam smrt.

Všechno, co nám řekli, byla lež

Další muž, původem ze Somálska, uvedl, že začal pochybovat, když je převezli do stanového tábora střeženého armádou. V rozhovoru s BBC nejmenoval konkrétní oblast, ale věděl, že Ukrajina je nedaleko. „Bylo nám řečeno, že nás čeká roční smlouva s výcvikem a různými možnostmi, s dobrým platem a léky. Neříkali nic o ukrajinské hranici a válce. Všechno, co nám řekli, byla lež,“ vypověděl.

Druhý den skupina vyjádřila nespokojenost s tím, kam se dostali. Rozhodli se od smlouvy odstoupit. Výsledkem pro ně bylo zhoršení podmínek. „Řekli, že pokud nesplníme, co jsme podepsali, půjdeme na deset let do vězení. Všichni se báli, ale já ne, odpověděl jsem, že nevím, co jsem podepsal, protože to nebylo v mém jazyce,“ popsal Awad. „Jsem uprchlík, ne voják,“ uvedl na závěr.

Skupina uprchlíků trvala na svém a nakonec je Rusové vrátili do detenčních center, ze kterých následuje vyhoštění z Ruska.

Hranice jsou uzavřené prozatím na dva týdny

Uprchlická krize na hranicích s Finskem vyeskalovala v listopadu. Finsko kvůli přílivu nelegálních migrantů ze třetích zemí z Ruska kompletně uzavřelo hranice s Ruskou federací, zatím na testovací dobu čtrnácti dnů, která končí 13. prosince. Uprchlíci pocházejí z Afghánistánu, Eritreje, Etiopie, Iráku, Pákistánu, Somálska, Sýrie a Jemenu.

Foto: Profimedia.cz Hraniční přechod Raja-Jooseppi, poslední uzavřený přechod mezi Ruskem a Finskem

O uzavření hranic uvažuje i Estonsko. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna na konci listopadu uvedl, že Estonsko je připravené své hranice uzavřít. Dodal, že imigrační krize je „dalším důkazem toho, že Rusko nebojuje pouze na Ukrajině, ale představuje hrozbu i pro další země,“ píše Politico.