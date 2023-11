Rusko chce „kontrolovaný“ pobyt nelegálních migrantů. Žádné svatby, bankovní účty a řidičáky

Ruské ministerstvo vnitra chce zavést nový režim kontrolovaného pobytu cizinců, kteří se v zemi nacházejí nelegálně. Migranti by se podle návrhu museli nahlásit do registru, pokud by nezákonně překročili hranice, vypršelo jim vízum nebo povolení k dočasnému pobytu nebo pokud by jejich doklady byly zneplatněné. Informuje o tom agentura TASS.

Podle návrhu zákona mají mít zakázáno se v Rusku oženit, podnikat, nakládat s nemovitostmi, řídit auta, nakupovat či prodávat dopravní prostředky nebo je na sebe registrovat. Nesmějí si zakládat bankovní účty a převádět peníze, napsal ruskojazyčný server Meduza s odkazem na TASS. Nelegální migranti budou mít povinnost hlásit místo svého pobytu a datum či trasu odjezdu z Ruska. Za nesplnění podmínek mají být deportováni nebo internováni. Podle Meduzy Rusko v posledních měsících aktivně a ve zrychleném řízení nabízí migrantům původem ze středoasijských republik ruské občanství výměnou za uzavření kontraktu s ruským ministerstvem obrany o nastoupení vojenské služby. „Kromě toho policie provádí razie a zadržuje migranty s ruským občanstvím, které posílá k odvodům," napsal server. V Rusku podle stejného zdroje žije 6,4 milionu cizinců, většina z nich kvůli práci. Nejčastěji přicházejí z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu.