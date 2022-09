Rakousko zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem

Rakousko se od začátku letošního roku potýká s náporem migrantů. Za prvních osm měsíců letošního roku požádalo v alpské zemi 56 149 osob o azyl. Do této statistiky nejsou zahrnuti váleční uprchlíci z Ukrajiny, upozornil deník Kronen Zeitung. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to nárůst o 195 procent.

Nejsilnější skupinou žadatelů o azyl jsou migranti z Indie, Pákistánu, Maroka a Tuniska. Do konce roku se očekává, že se migrační vlna zintenzivní a počty běženců překonají situaci z uprchlické krize roku 2015.

Česko zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem od středy. Zatím budou trvat do 8. října.

Kabinet krok zdůvodnil neutěšenou situací v oblasti migrace. „Počet záchytů migrantů je poměrně vysoký. Kdybychom nezavedli jako vláda žádné opatření, nijak to nebude řešit situaci obcí kolem hranic, bylo by to nezodpovědné,“ uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Podle něj se čísla blíží těm z roku 2015.