Plovoucí terminály na LNG ohrozí klima, varují vědci. Je to nutné, oponují státy

Využívání plovoucích terminálů by tak podle odborníků na klima mohlo zvrátit přijatá opatření na zpomalení oteplování planety. Právě jejich každoroční zvyšování způsobuje změny klimatu, které by mohly části světa učinit neobyvatelnými a spustit masivní migrační vlny.

Někteří enviromentální vědci ale podle AP navrhují, aby se místo stavby plovoucích terminálů, z nichž každý vyjde asi na 500 milionu dolarů (12,3 milionu korun), postavily udržitelné zdroje energie. Jenže to by mohlo zabrat roky a rychle by to nenahradilo absenci ruského plynu.