Noční můra Pentagonu. Unikla další várka tajných plánů o Ukrajině, ale i Číně a Blízkém východu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v televizi CNN uvedl, že zapojení USA a NATO do konfliktu se stále zvyšuje. „Sledujeme situaci. Ano, samozřejmě to vše komplikuje, ale nemůže to ovlivnit konečný výsledek speciální operace (Rusko tak nazývá invazi na Ukrajinu, pozn. redakce),“ řekl.