Nebezpečný trend. Roste počet republikánů, kteří už předem odmítají uznat výsledek voleb

Podle statistiky americké televize CBS zpochybňuje výsledek minulých prezidentských voleb celkem 306 kandidátů, což je více než polovina z celkového počtu 595 republikánů kandidujících buď do Kongresu, anebo do vrcholných pozic v jednotlivých státech. Jen dva státy, Rhode Island a Severní Dakota, přitom nemají kandidáta, který by výsledek voleb zpochybňoval.