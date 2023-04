Na oslavy Dne vítězství do Moskvy přijede jediný zahraniční host. Prezident Kyrgyzstánu

Ruský deník Vědomosti na svém webu napsal, že Kreml účast žádného dalšího vysokého politika z ciziny nepotvrdil. Žaparov přitom, zřejmě jako jediný politik této úrovně, obdržel oficiální pozvání nejen na akce spojené se oslavou 78. výročí Dne vítězství, ale i na jednání s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Podle agentury RIA Novosti Kyrgyzstán cestu svého prezidenta do Moskvy již potvrdil.

„V předvečer 9. května prezident Kyrgyzstánu navštíví Rusko a rozhodl se zůstat také na přehlídku,“ řekl Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu. Podle něj se žádná zvláštní pozvání letos do zahraničí nerozesílala. „Nejde o kulaté datum,“ řekl novinářům.

List Vědomosti také uvedl, že Kreml nereagoval na dotaz, zda by se oslav 9. května v Moskvě mohl zúčastnit Alexandr Lukašenko, autoritářský běloruský prezident a spojenec Putina ve vojenském tažení proti Ukrajině. Připomněl, že loni Lukašenko zůstal na oslavy Dne vítězství v Minsku a Kreml tehdy také tvrdil, že na moskevskou přehlídku žádný zahraniční host nebyl pozván. Peskov to loni, 2,5 měsíce po ruské invazi na Ukrajinu, také vysvětloval tím, že „nejde o kulaté výročí“.

Peskov také potvrdil, že Putin „určitě vystoupí“ na přehlídce na Rudém náměstí. „Samozřejmě, on (Putin) vystoupí, projev na přehlídce bude určitě,“ reagoval na dotaz při setkání se studenty. Již v minulých dnech ujistil, že se počítá s tradiční vojenskou přehlídkou, avšak odmítl upřesnit detaily. Loni byla například zrušena letecká část.

„Přehlídka se připravuje. Bude se konat. Bude to velmi významná událost, tradiční pro 9. květen,“ citovala Peskova agentura Interfax. Uvedla také, že se v úterý má konat nácvik přehlídky na Rudém náměstí. Dopravní policie kvůli tomu oznámila omezení provozu v centru Moskvy od 21 hodin do odvolání. Rudé náměstí bude kvůli přípravám uzavřené do 10. května, informovala agentura TASS.