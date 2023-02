Na ISS dorazila náhradní ruská loď pro zpáteční cestu trojice astronautů na Zemi

Sojuz MS-22, který trojici na oběžnou dráhu vynesl, v prosinci zasáhl mikrometeorit a ruští představitelé usoudili, že jeho další využití by nemuselo být bezpečné. Na lodi byl zaznamenám únik chladící kapaliny a na Zemi se nakonec příští měsíc vrátí bez posádky.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos podle agentury Interfax uvedla, že Sojuz MS-23 setrvá na oběžné dráze 215 dnů. Kosmonauti Prokopjev a Petelin a astronaut NASA Rubio by tak zůstali na ISS do konce září, čímž by se jejich mise prodloužila z původně plánovaných šesti měsíců na rok. NASA se účastnila plánování a s tímto postupem souhlasila.