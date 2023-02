Mezi zřícenými domy v tureckém městě ční téměř netknutá stavba ze skla. Plní normy EU

Balthasar Novak z Institutu pro lehké konstrukce a design na univerzitě ve Stuttgartu uvádí, že budova odolná proti zemětřesení by měla být co nejkompaktnější. To znamená, že masy by měly být rozloženy co nejvíce rovnoměrně. Kromě toho by těžiště budovy mělo být co nejnižší. Materiál by měl být schopen absorbovat tlakové a tahové síly. Tato vlastnost je zvláště výrazná u oceli. Proto stavby z konstrukční oceli a železobetonu jsou považovány za nejstabilnější. Platí to například i o hrázděných domech, protože dřevo je elastické a nepraská a neláme se.