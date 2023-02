Čeští hasiči vyprostili v Turecku další tři těla, nikoho živého už nenašli

Práce i nadále pokračují v nepřetržitém režimu, kdy se záchranáři střídají po 6 hodinách. Původně v Turecku zasahovalo 68 specialistů, které o víkendu posílila dvojice hasičů, která do oblasti zamířila s dodávkou humanitární pomoci.

Nasazení českého USAR týmu je plánováno do čtvrtka, přičemž zpět do vlasti by se měli vrátit v noci na pátek.