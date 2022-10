Krutá zima, nadějný spojenec Moskvy proti Evropanům

V posledních letech zažila západní Evropa obzvláště krutou zimní sezonu na přelomu let 2010 a 2011 a takzvanou sibiřskou zimu v roce 2018, která zabila desítky lidí a způsobila velká přerušení dopravy. Pokud se to stane znovu, mohlo by to v souvislosti s nedostatkem ruského plynu, který představuje významnou část energetických dodávek pro některé evropské země, způsobit velké potíže, jejichž důsledkem by mohlo být oslabení odhodlání Evropské unie podpořit Ukrajinu.