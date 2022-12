Jižní Korea formálně zrušila zákaz dovozu panen na sex

Jižní Korea formálně zrušila zákaz dovozu panen na sex, a ukončila tak letitou debatu o tom, do jaké míry může vláda zasahovat do soukromého života. Uvedla to v pondělí agentura AP.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek I když neexistovaly zákony, které by bránily konkrétně dovozu silikonových modelů žen v životní velikosti uzpůsobených k sexuálnímu uspokojení mužů, stovky a možná tisíce takových panen zabavili celníci s odvoláním na normu zakazující dovoz zboží, které „poškozuje krásné tradice a veřejnou morálku země“. Dovozci sexuální pomůcky, která je velmi oblíbená i v Japonsku, si na tento postup stěžovali a také se kvůli němu soudili. Ve většině případů jim soudy daly za pravdu a celníkům nařídily, aby panny na sex nechaly doručit. Argumentovaly tím, že tyto pomůcky se používají v soukromí a nepoškozují lidskou důstojnost. Na množící se verdikty v pondělí reagovala korejská celní správa, když změnila interní směrnici týkající se dovozu panen na sex. Nově v takových případech nebude zasahovat. Výjimkou budou panny, které vypadají příliš dětsky, a také ty, které znázorňují konkrétní osoby. V sexshopech nejvíce nakupujeme vibrátory, masturbátory a erotické prádlo Vztahy a sex Rozhodnutí podle AP ukazuje na postupné změny v korejské společnosti, a s tím související snahu státu nezasahovat tolik do soukromé sféry občanů. Zároveň má ale agentura za pravděpodobné, že odpor vůči pannám na sex dají znovu najevo některé ženské a konzervativní organizace, podle nichž tyto pomůcky dělají z žen objekty a podkopávají veřejnou morálku. Změna postoje celní správy také umožní, aby dovozci dostali zpět panny, které jsou nyní ve skladech této vládní agentury. Jen od roku 2018 se jich tam nashromáždilo přes 1000. KVÍZ: Jak jste na tom se znalostí sexuálních úchylek? Vztahy a sex