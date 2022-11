V sexshopech nejvíce nakupujeme vibrátory, masturbátory a erotické prádlo

Erotickou hračku mají doma hlavně lidé do 34 let, nejčastěji pak ženy. Podle průzkumu společnosti Nielsen s rostoucím věkem podíl lidí, kteří nějakou erotickou pomůcku mají, klesá.

Podle prodejců ale v posledních letech stoupá zájem o sexuální hračky i u lidí ve věku nad 55 let.

„Příjemně nás překvapilo, že nám roste počet zákazníků nad 55 let. Je to způsobeno pandemií koronaviru, kdy nejen, že rostla znalost online prostředí, ale tito lidé se cítí na internetu bezpečněji a byla to jediná možnost, jak nakoupit tyto produkty,“ vysvětluje jednatel společnosti Flagranti Jakub Kučera.