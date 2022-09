Finsko zavírá hranice pro ruské turisty

Finové už dříve začali zvažovat, že většině Rusů zakážou vstup do země. Šéfka finské vlády se pro výrazné omezení přeshraničního provozu na rusko-finské hranici vyslovila poté, co se zintenzivnil proud Rusů do této severské země kvůli nařízené částečné mobilizaci v Rusku.