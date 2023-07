Z centrální části Rhodu je spálená země. Většinu požárů máme pod kontrolou, ujišťuje místní hasič

Podle Nikose, který pracuje od května do září jako dobrovolný hasič, proti ohni bojuje více než 300 jeho kolegů.

„Poslední dva dny tu byl velmi silný vítr a velmi vysoké teploty. To hasičům vůbec nepomáhá,“ posteskl si Nikos.

Uvedl ale, že v dalších dnech by už tak silný vítr být neměl, což potvrzuje i aktuální předpověď počasí. Díky tomu by se hasičům mohlo podařit dostat pod kontrolu i zbytek požárů.

„Severní část ostrova je bezpečná, není tu žádný problém. Oheň je od ní vzdálen zhruba 40 až 50 kilometrů,“ řekl Nikos a ubezpečil, že v tuto chvíli by se už požár na severní část ostrova vůbec neměl dostat.

„Pro ten oheň by to bylo fakt obtížné, musel by spálit vlastně celý ostrov,“ vysvětlil.