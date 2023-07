Odškodné? Cestovky mlží

„Jih ostrova je nyní vcelku jasný, u severu bude o věci pravděpodobně rozhodovat soud, což vyplývá i z odmítavých reakcí cestovních kanceláří. Ten by měl při rozhodování vzít v úvahu veškeré aspekty, jako je to, že požár není pod kontrolou, varování ministerstva,“ dodal.

„Pro naše klienty je možno uplatnit škodu z pojištění Storno do Řecka do červených a oranžových oblastí. Jeden z důvodů pro možné uplatnění jsou i živelní pohromy nastalé v cílové destinaci,“ řekl včera Právu mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

„Pokud je dovolená přerušená, nedokončená z vyšší moci, to znamená pokud se ti lidé vracejí zpátky dříve, tak samozřejmě nemají nárok na žádnou kompenzaci, protože to je vyšší moc a cestovní kancelář není povinna jim platit kompenzaci. To je logické, měla spoustu výdajů se záchranou těch lidí, s jejich evakuací atd. Let, který posílá cestovní kancelář pro klienty, stojí peníze. To jsou zase výdaje, které cestovní kancelář nemůže chtít po klientech, musí je zaplatit ona ze svého,“ řekl Papež serveru Seznam Zprávy.