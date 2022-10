Vražda malé Loly obnažila bezzubost francouzského státu

Záznamy z pouličních kamer spolu s výpověďmi svědků naznačují, že hlavní podezřelá, 24letá Alžířanka Dahbia B., trpěla psychickými poruchami. Například jeden místní občan pro server BFM TV uvedl, že se chovala nepříčetně: „Chodila s tím kufrem, dokonce ho nechala před kavárnou, šla si přes ulici do pekařství koupit rohlík a vrátila se, jako by se nic nestalo.“

Alžířance propadlo studentské vízum a úřady ji už v srpnu vyzvaly, aby Francii do 30 dní opustila. Tím to ale skončilo – státní aparát nejenže nedohlédl, aby se tak stalo, ale ani se o to nepokoušel. Kdyby se stal opak, Lola by žila.