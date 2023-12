Ze supermigračního roku 2015 pracuje v Německu jen každý druhý

„Není příliš mnoho zemí s muslimskou většinou, kde by lidé jiného vyznání měli snadný život. Nebo ve kterých mají ženy rovná práva či gayové a lesby nějakým způsobem požívají ochrany menšin. Takže prostě neexistují. A to také souvisí s kulturou,“ dodal Spahn.

Upozornil i na to, že v současné době hlásí Německo každý den tisíc migrantů, kteří nelegálně vstoupí do země.

„Ale v určitém okamžiku budeme v takovém průšvihu, že to jiní mohou vyřešit docela radikálně. A to já nechci. To rozhodně ne. To by bylo jiné Německo. Takto můžeme pokračovat ještě pár let, pak nás čeká strašné probuzení,“ uzavřel.