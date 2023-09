Nezvládneme to, popřel Merkelovou vlivný politik CDU

„Už to nezvládneme. Pokud se všichni shodnou na tom, že existují hranice možností, byl by to první důležitý krok. Potřebujeme řešení, protože jinak se politická realita úplně změní,“ poznamenal Spahn ve čtvrtek večer v pořadu televize ZDF moderátorky Maybrit Illnerové.

Mezi migranty, kteří přicházejí do Německa, v posledních letech roste podíl mužů ve věku 16 až 40 let. V současné době jich už více než polovina. Vyplývá to z nejnovější statistiky Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), o níž informoval deník Bild. Přehled uvádí, že mezi nově příchozími bylo 50,3 procenta migrantů zmíněné kategorie, zatímco v roce 2018 to bylo 27,9 procenta.