Německo hlásí meziročně o 60 procent více nelegálních vstupů do země

Německo loni zaznamenalo 91 986 případů nelegálního vstupu do země, což bylo meziročně o 60 procent více. Vyplývá to z výroční zprávy spolkové policie za rok 2022, která byla ve středu zveřejněna. Přes Českou republiku bez potřebných dokladů přišlo do Německa 16 071 migrantů, což bylo po Rakousku s 22 824 případy druhé nejvyšší číslo.

Foto: Profimedia.cz Říjnový zátah proti nelegálním migrantům. Snímek z bavorského města Furth im Wald u českých hranic