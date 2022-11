Ultraliberální boršč. Ruská novinářka objevila v seriálu Přátelé zárodky západní propagandy

Simonjanová zavzpomínala na svá studentská léta, konkrétně na rok, který během studií v rámci výměnného programu strávila ve Spojených státech.

„Když jsem před 30 lety studovala ve Státech, byli jsme si opravdu podobní. Už tam začínal pobublávat nyní silně vroucí ultraliberální boršč. Tehdy to bylo takové lehké, že jste to skoro nepostřehli. Museli jste být velmi pozorní, abyste to zaznamenali. Dovolte mi připomenout, že například v seriálu Přátelé z roku 1994, který je ztělesněním americké kultury, začíná první díl tím, že je jedna z postav smutná, protože jí manželka odešla se ženou. Po několika letech manželství zjistila, že je lesba,“ líčila Simonjanová, v čem spatřuje zárodky ultraliberální propagandy.

State Russian TV blames Friends TV series for the start of, as they put it "boiling ultra-liberal borshcht". pic.twitter.com/P9vDy45k5o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2022

„Bylo to tam vyobrazeno tak sympaticky. Vypadala, že je v právu, ale nebylo to tak úplně v pořádku. To byl rok 1994. Nebylo v tom možné najít horlivou propagandu, protože to bylo tak nové, tak čerstvé a zajímavé. A teď jsou tam, kde jsou. A my se před tím buď teď zachráníme, nebo skončíme stejně,“ varovala ruská novinářka.

Ať nejsou naše děti jako oni

O něco dřív ve zmíněné diskuzi vysvětlovala, o co vlastně v současné válce Ruska s Ukrajinou, respektive Ruska se Západem, jde. „Někdo by mohl říct, že není jasné, za co bojujeme. Tahle válka je za naše právo vychovávat naše děti tak, aby byly takové, jako jsme my, a ne takové, jako jsou oni,“ řekla.

Dvaačtyřicetiletá Margarita Simonjanová je členkou vládní strany Jednotné Rusko a jako prominentní novinářka a vedoucí manažerka ruských stanic Russia Today a Sputnik patří k nejvlivnějším ženám v Rusku. Někdejší válečná zpravodajka z Čečenska pocházející z arménské rodiny je považována za spolutvůrkyni ruské propagandy.