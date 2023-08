Ukrajinská armáda chce po Zelenském rozsáhlejší mobilizaci

„Řeknu to otevřeně: vojáci mě o to požádali. Aby byla možnost mobilizovat více,“ řekl Zelenskyj podle ukrajinské agentury Unian .

Podle prezidenta je ale důležité hlavně to, kdo je nyní pověřen procesem mobilizace a jak tak činí. V prvé řadě je prý potřeba udělat pořádek v činnosti odvodních komisí a vojenských lékařských posudkových komisí.

„Je nutné co nejrychleji akcelerovat tento proces, udělat tam pořádek, a teprve poté otevírat diskusi o tom, že je potřeba něco zvyšovat, jak to zajistit, kdo a co (má udělat),“ řekl ukrajinský prezident.