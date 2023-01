Zelenskyj zatrhl úředníkům cesty do zahraničí a odstartoval personální zemětřesení

„Týká se to policistů, náměstků, státních zástupců a všech, kteří by měli pracovat pro stát a ve státě. Úředníci už nebudou moci cestovat do zahraničí na dovolenou nebo za jiným nestátním účelem,“ řekl prezident ve večerním projevu. V souvislosti s novým opatřením deník Ukrajinska pravda přinesl informaci, že náměstek generálního prokurátora Oleksij Symonenko podal rezignaci na svůj post poté, co příchod nového roku trávil s rodinou ve španělské Marbelle.