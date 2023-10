Učitel se v Berlíně snažil zabránit oslavám útoku Hamásu, žák ho udeřil do hlavy a kopl do břicha

Podle policie k incidentu došlo ve chvíli, kdy jiný, čtrnáctiletý mladík přišel v pondělí do areálu školy zahalený v palestinské vlajce. 61letý učitel ho následně požádal, aby vlajku sundal. To ale chlapec odmítl, navíc se ho zastal patnáctiletý mladík, který se do sporu připojil.

Ze sporu se během chvíle stala hádka, která podle videa sdíleného na sociálních sítích vyvrcholila tak, že 15letý mladík udeřil učitele nejprve do hlavy a poté jej ještě kopl do břicha. Učitel se podle informací listu bránil a udeřil studenta do hlavy.

List Der Tagesspiegel uvedl, že se učitel bránil. To již ale na záběrech není patrné.

Ke rvačce došlo v pondělí v berlínské čtvrti Neukölln, kde o víkendu několik desítek lidí oslavovalo útok teroristického hnutí Hamás a hlásalo hesla proti Izraeli. Všechny tyto oslavy následně rozpustila místní policie.

Konflikt přerostl do školních lavic

Starosta městského obvodu Neukölln Martin Hikel v úterý upozornil, že konflikt mezi Izraelem a Palestinci ztěžuje výuku v některých školách. Podle něj totiž blízkovýchodní konflikt prorostl až do školních lavic.

Podle Tagesspiegelu se tento problém objevil zejména u těch studentů, kteří v rodinách konzumují velké množství arabských médií. „Ačkoli jde o konflikt, který se odehrává tisíce kilometrů od Berlína, není možné, aby se o něm ve škole nemluvilo,“ uvedl Hikel.

Ten dále uvedl, že neexistuje jednoduchý způsob, jak by na takové otázky měli učitelé reagovat. Vyzval však muslimské obce, aby se postavily proti teroru a odsoudily ho, čímž by podle něj vytvořily ve společnosti jistý konsenzus. To by podle Hikela „mnohým pomohlo“.

Tento incident ovšem nebyl v posledních dnech jediný. Učitelé z jiných berlínských škol měli německému deníku nahlásit řadu antisemitských výroků muslimských žáků, mezi kterými údajně byly i násilné fantazie o vyhlazení a zničení Západu, který mají ovládat Židé. Oslavovány měly být také islamistické teroristické organizace. Učitelé chtějí zůstat v anonymitě z obavy před obviněním z rasismu.