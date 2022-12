Schwarzenberg: Rusko se rozpadne

Historickými analogiemi vysvětlil i potřebu podporovat Ukrajinu. „V minulosti se opakovaně vyskytovala myšlenka, že malé národy by se měly laskavě obětovat pro ty větší. Ať už to byl Mnichov 1938, nebo Jalta 1945. Jenže toto myšlení nás opakovaně přivádí ke katastrofám,“ varoval Schwarzenberg. Ukrajinu si prý dovede představit jako člena EU, v její začlenění do NATO však zatím nevěří.