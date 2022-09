Rusko prodloužilo omezení letů do jižní části země

„Režim omezení letů na 11 letišť na jihu a v centrální části Ruska byl prodloužen do 10 . září 2022,“ uvedla Rosaviacija. Prodloužení potvrzuje, že se situace na frontě nemění.

Prodloužení omezení se týká letů do Bělgorodu, Brjansku, Voroněže, Kursku, Lipecku, Krasnodaru, Rostovu na Donu, ale také do Anapy, Elisty, Gelendžiku nebo do Simferopolu na Krymu.