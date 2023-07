Ruské vládní úřednice chtějí pro bezdomovce „pracovní rehabilitaci“. Otroctví, varují odborníci

Informoval o tom ruský list Vědomosti . Návrh Natalji Počinokové a Jeleny Topolevové-Soldunovové směřovaný ruským ministerstvům práce a zdravotnictví předpokládá, že by běžní občané i firmy měli bezdomovce ve svém okolí iniciativně hlásit úřadům na linku 112. Poté by si pro ně přijela policejní hlídka a sanitka.

Bezdomovce by policisté převezli na oddělení, odebrali jim otisky prstů, provedli kontrolu jejich totožnosti a informovali pracovníky Centra sociální adaptace.

Práceschopní muži by měli rovnou směřovat do „pracovních domů“, ženy do krizových center, soudí navrhovatelky.