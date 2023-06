Město New York uzákonilo právo na nocování venku

I když má být norma k bezdomovcům vstřícnější, podle některých kritiků jim může naopak uškodit. Podtrhují, že návrh nezahrnuje jediné právo, které by podle nich problém skutečně vyřešilo, a to právo na dlouhodobé bydlení.

Například Eric Tars, právní ředitel Národního právního centra pro bezdomovectví míní, že lidé bez domova začnou přespávat na viditelnějších místech, kde budou čelit většímu nebezpečí a také budou více terčem kritiky od veřejnosti. A podobně to vidí i Deborah Padgettová, přední odbornice na bezdomovectví ze Silver School of Social Work na Newyorkské univerzitě.

„Je to smutná situace, kdy v podstatě žádáme úřady, abychom mohli spát v přírodě. Když se nad tím zamyslíte, proč by to mělo být právo? Právem by mělo být bydlení,“ podotýká Padgettová.