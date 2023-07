Řekům by v boji s požáry mělo pomoci počasí

Nyní je na obzoru alespoň jedna dobrá zpráva. Ohňům totiž dosud napomáhají extrémní teploty, které v uplynulých dnech přesahovaly 40 stupňů Celsia - a s tím by měl být počínaje středou na pár dní konec.

Ústup extrémních veder na jihovýchodě Evropy předpokládá i Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). Největší horka se mají koncem týdne přesunout do jižního Španělska, tam se dají o víkendu ještě čekat maximální hodnoty nad 40 stupňů.

Velkou pomoc pro hasiče by mělo přinést utišení větru, jehož prudké poryvy dosahující i přes 50 kilometrů v hodině pomáhají oheň rychle šířit. Počínaje středou by měla ve většině oblastí Řecka klesnout rychlost větru na běžné hodnoty maximálně do dvaceti kilometrů za hodinu.