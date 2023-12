Podle Orbána by jednání o vstupu Ukrajiny do EU ani neměla začít

Jednání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie nejsou podle předsedy maďarské vlády Viktora Orbána v národním zájmu Maďarska, a neměla by tak být vůbec zahájena. V pátek to řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth.

Foto: Profimedia.cz Maďarský premiér Viktor Orbán