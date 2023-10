Pellegrini připouští i vládu bez Směru

„Uvědomujeme si svou pozici strany, bez které nemůže vzniknout žádná vládní koalice. Budeme k jednáním přistupovat zodpovědně, aby vláda na Slovensku vznikla. Pokud bychom cukli a rozhodli se, že půjdeme do opozice, tak je tady volební pat a byly by pravděpodobně předčasné volby,“ dodal Pellegrini.

Pellegrini nemá obavy, že by vstup do obou zmíněných koalicí vedl k rozpadu Hlasu.

Politolog Tomáš Koziak tvrdí, že vstupem do koalice se Směrem i PS může Pellegrini partaj pohřbít. Podle politologa by si Fico udělal z Hlasu trhací kalendář nebo rohožku, po níž může šlapat a dělat si s ní, co chce, jak to podle Koziaka Směr dělal s každým dosavadním koaličním partnerem.