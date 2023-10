Populista a proruský politik. Světová média hodnotí Ficovo vítězství ve volbách

Také podle německého týdeníku Die Zeit panují v Bruselu obavy, že by se Fico mohl spojit s maďarským premiérem Orbánem. „Mohly by tak vzniknout spory s EU o právní stát, o migrační témata a o válce na Ukrajině. Ficův pragmatismus z jeho dřívějších funkčních období, kdy Slovensko přivedl do eurozóny a do značné míry se vyhýbal rozepřím s partnery z EU a NATO, však některé z těchto obav mírní,“ uvedl Die Zeit.

Nálepku populisty a proruského politika naopak Fico neobdržel od polského webu TVP, který o výsledku voleb informoval oproti jiným spíše neutrálně. Polsko čekají volby do Sejmu a Senátu v polovině října a volební průzkumy ukazují souboj mezi Jaroslawem Kaczyńským a expremiérem Donaldem Tuskem. Pokud by zvítězil Kaczyński, mohlo by to do budoucna podle analytiků znamenat pro EU nebezpečný blok Maďarsko – Slovensko – Polsko.