Vstup Pellegriniho do koalice s Ficem může pohřbít stranu Hlas

Většina předsednictva Hlasu - sociální demokracie preferuje koalici se Směrem, politolog Tomáš Koziak to považuje za pochopitelné, protože strany si jsou ideově blízké a spojují je přátelství a společná politická minulost. Koziak ale pro agenturu SITA upozornil, že vstupem do koalice se Směrem může Pellegrini partaj pohřbít. Podle něj by se už nikdy nezbavil nálepky, že je Ficův klon.

Když nynější členové Hlasu v roce 2020 odcházeli ze Směru, měli pro to své důvody, chtěli se rozejít především s politikou „našich lidí“ a nechtěli mít nic společného s korupčními skandály Směru. „Tím, že půjdou do koalice se Směrem, by to jednoznačně popřeli a stali by se z nich pokrytci,“ upozornil Koziak, z jehož vyjádření cituje pravda.sk.

Podle politologa by si Fico udělal z Hlasu trhací kalendář nebo rohožku, po níž může šlapat a dělat si s ní, co chce, jak to podle Koziaka Směr dělal s každým dosavadním koaličním partnerem.

Nemusí být proruský, zastal se Peskov Fica

Směr volby vyhrál ze ziskem 22,94 procenta hlasů, druhé bylo liberální hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky se ziskem 17,96 procenta hlasů a třetí Hlas se 14,7 procenta hlasů.

Podle slovenských médií ale Hlasu hrozí rozklad, i když by se rozhodl vytvořit kabinet s druhou nejsilnější parlamentní stranou.

„Zdá se, že Pellegrini za celou svou politickou kariéru ještě nikdy neměl tak silnou mocenskou pozici, jakou jeho straně přisoudily předčasné volby. Ve skutečnosti se nyní rozhoduje o tom, zda se mu strana nerozbije už krátce po volbách,“ upozornil deník Sme.

Podle listu vstupem do vlády se Směrem Pellegrini riskuje, že Fico mu přebere voliče. „Povolební spolupráce s Progresivním Slovenskem však může Hlas rozbít už v prvních dnech po volbách, protože významná část vedoucích straníků, bývalých členů Směru, preferuje vládu s Ficovou stranou,“ komentuje deník.

Za nejpravděpodobnější možnost označil list vznik vládní koalice ve složení Směr, Hlas a Slovenská národní strana.