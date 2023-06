Na jaderných ruinách si budoucnost nepostavíte, vzkázali ruští vědci místním jestřábům

„V poslední době se v ruské veřejné diskusi prosazuje myšlenka použít jadernou zbraň, jejímž cílem má být rychlé a úspěšné ukončení vojenské operace na Ukrajině,“ píší vědci v úvodu svého článku, který otiskl list Kommersant.

Reagují jmenovitě na článek Sergeje Karaganova, vysokoškolského profesora a čestného předsedy prezidia ruské Rady pro vnější a obrannou politiku, který minulý týden v časopisu Profil vyzval k preventivnímu svržení atomové zbraně na Evropu.

„Pro případ, že by základní body tohoto článku odrážely směr úvah určité skupiny (ruských) elit“, je potřeba učinit pár komentářů, napsali Alexej Arbatov, Konstantin Bogdanov a Dmitrij Stěfanovič z Ruské akademie věd.

Sterilní prostředek řešení krize? Velký omyl, tvrdí vědci

Autoři předně usuzují, že jde o alternativní názor, neboť ruský jaderný manuál s možností „preventivního“ úderu nepočítá, což podle nich opakovaně sdělil šéf Kremlu Vladimir Putin. Nezmiňuje jej nová ruská koncepce zahraniční politiky ani vojenská doktrína, tvrdí vědci.

„Domněnka, že jadernou zbraň lze považovat za jakýsi sterilní prostředek pro útoky s menšími vedlejšími následky, je mylná“, upozorňují. „Jaderná zbraň stále zůstává nejšpinavější ze všech zbraní hromadného ničení,“ uvádějí s tím, že hlavní energie jaderného výbuchu se uvolňuje v podobě světelného záření.

Jen stěží by někdo mohl předpokládat tehdy a tím spíš před pár lety, že podobné myšlenky konečného vítězství nad Západem za pomoci jaderné války se zrodí i v naší době

„Pokud by se dnes použila taktická hlavice odpovídající síle bomby svržené na Hirošimu (15 - 20 kt, kilotun - jde o jednotku vypovídající o síle trhaviny - pozn. red.), způsobila by zcela jistě všem na vzdálenost 2,7 kilometru popáleniny 3. stupně na nechráněné kůži a měla by oslepující důsledky.“

„Za stejných podmínek by byli vystaveni okamžité smrtelné dávce radiace (nezohledňuje se následný radioaktivní spad) všichni na vzdálenost do 1,5 kilometru od exploze, nemoc z ozáření lze garantovat na vzdálenost do dvou kilometrů,“ předestírají ruští experti čtenářům Kommersantu.

Další škody by podle nich napáchal elektromagnetický impuls, který by zasáhl informačně-telekomunikační systémy a vedl by k dodatečné dezorganizaci civilních služeb, dopravy a záchranných prací.

„Modelace jediného jaderného úderu o síle 200 kt na vojenský cíl (například na leteckou základnu Aviano na severu Itálie, kde jsou umístěné taktické letecké bomby USA) ukázala, že celkové ztráty mezi civilním obyvatelstvem by činily až 244 tisíc lidí, přičemž okamžitě by přišlo o život 17 tisíc lidí,“ tvrdí vědci.

Foto: Repro z https://www.bmeia.gv.at/ Modelace následků jaderného úderu na vojenský cíl

Strategie, podle které jaderné zbraně mohou vyřešit problémy neřešitelné konvenčními zbraněmi, je podle zmíněných ruských expertů pochybná až mylná.

Jaderný úder by podle jejich soudu způsobil eskalaci konfliktu na zcela jinou úroveň a vyvolal „politický a psychologický šok globálního dosahu“.

„Reakce bude nepoměrně masivnější a tvrdší než v dobách Hirošimy,“ píší ruští experti. „Všechny stupně možné eskalace lze odhadnout stěží, ale ty první lze předvídat jednoduše. Operace NATO (zřejmě již předem plánovaná) bude zahrnovat masivní údery s použitím vysoce přesných konvenčních prostředků na všechny dosažitelné vojenské objekty protistrany na souši i na moři (čemuž se v ruské vojenské doktríně říká „vzdušně-kosmické napadení“).

Autoři dále popisují rozpoutání dlouhodobého a komplexního válečného konfliktu s použitím jaderných hlavic.

„Modelace (IPPNW) ukazují, že použití pouhých 100 jaderných bomb o síle menší než 15 kt povede k propadu zemědělství na celé planetě o 10 -25 procent po dobu deseti let,“ upozorňují vědci.

To by podle nich vedlo k hladomoru, který by potenciálně ohrozil 2,1 miliardy lidí. Jako další důsledky uvádějí globální nestabilitu, mnohamilionové nucené migrace a bezprecedentní snížení kvality života přeživších.

Jen během prvních týdnů by údajně zahynulo dle dostupné literatury asi 90 milionů lidí.

„Čínští soudruzi vyzývali k podstoupení rizika jaderné války“

Ruští vědci přitom zmiňují i politické podhoubí věci a připomínají polemiku ze začátku 60. let minulého století.

„Lidé starší generace si vzpomenou na polemiku z počátku 60. let minulého století mezi Komunistickou stranou Sovětského svazu a Komunistickou stranou Číny o mírové koexistenci socialismu a kapitalismu. Čínští soudruzi tehdy vyzývali ke smělosti a podstoupení rizika jaderné války, v níž socialismus zcela určitě zvítězí“.

„Jen stěží by někdo mohl předpokládat tehdy a tím spíš před pár lety, že podobné myšlenky konečného vítězství nad Západem za pomoci jaderné války se zrodí i v naší době,“ poznamenávají vědci.

„Radioaktivní ruiny, jimiž s největší pravděpodobností skončí jaderná ruleta, jsou tím nejhorším základem pro světlou budoucnost. To by měli mít milovníci senzačních nápadů a hazardu na paměti“, uzavírají Arbatov, Bogdanov a Stěfanovič.