Ministerstvo kultury se stává centrem bizáru na Slovensku

Šimkovičová byla moderátorkou televize Markíza, která s ní rozvázala pracovní poměr poté, když šířila hoaxy ohledně migrantů. Do parlamentu vstoupila v roce 2016 na kandidátce hnutí Jsme rodina. Pak působila jako moderátorka internetové televize TV Slovan. Do parlamentu se letos dostala na kandidátce SNS, která ji nominovala na post ministryně kultury.

Náměstek ministryně kultury Štefan Kuffa (nominant SNS) před vysokými církevními hodnostáři vyzval k intronizaci (uvedení na trůn - pozn. red.) Ježíše Krista na Slovensku. Chce přimět biskupy, aby Slovensko zasvětili Kristu Královi. „Za ministerstvo kultury dáváme příslib, i takhle veřejně ho dávám, že my budeme ti, kteří budou iniciovat, aby se co nejdříve podle možnosti dosáhlo toho, aby Kristus Král byl intronizován a stal se králem Slovenska,“ řekl Kuffa.

„Dnešní liberální svět říká – to je nic, toto dítě, to je jen shluk buněk, to je jen kus nějakého masa, žena má právo svobodně s tím naložit. No, nemáš právo, jednoduše ty rozhoduješ o druhém životě a k tomu ti Bůh nedal právo, abys ty takto konala v té věci,“ řekl Kuffa, který poté vyzval matky a babičky, aby byly svým dcerám a vnučkám, které se ocitnou v krizi a nechtěně otěhotní, tou správnou oporou.