„Příště někdo gramotný.“ Slovenská ministryně kultury má ostudu za dopis českému kolegovi

„Nikoliv náhodou se narodil uprostřed našich národů ve městě Hodonín a jistě ne náhodou byli jeho rodiči česká matka Terezie Kropáčková a slovenský otec Jozef Maszárik. S touto predispozicí jeho kolébky, díky jeho talentu, myšlení, vzdělání, diplomacii, tvořivosti, čestnému charakteru a v neposlední řadě nebojácnosti není náhoda, že to byl právě on, kdo naše bratrské národy spojil v jeden samostatný celek,“ napsala Šimkovičová.

„To jsou přesně ty věci, na nichž se jazykovědci a korektoři zcela neshodnou. Například i ten spojovník by se z hlediska některých psát měl (jako Rakousko-Uhersko, protože jsou to dva celky. Už v období první republiky to psali jednou tak, jednou tak, polemika pokračovala i v dalších desetiletích, a jak vidíme, dodnes rozděluje naši společnost, v případě zájmu vyhledejte spojovníkovou válku, kterou chvíli nazývali také pomlčkovou), ale to těžko vyřešíme v komentářích pod statusem, když to tak dlouho nedokázali vyřešit ani odborníci.“