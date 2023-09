Michal Šimečka: Fico nabízí strach, my naději. Zvítězíme

Vaše hnutí sice momentálně nedisponuje parlamentním zastoupením, průzkumy mu ale dávají naději na velmi slušný výsledek v nadcházejících volbách do národní rady, k nimž Slováci půjdou už poslední zářijovou sobotu. Čím si myslíte, že jste dokázali zaujmout?

Jsem přesvědčen, že svým liberálním, proevropským zaměřením.

Opravdu se domníváte, že na Slovensku je dnes tahle nabídka tak lákavá?

Těch věcí, které nám pomáhají, je samozřejmě více. Například hodně hovoříme o tom, jak důležitá je pro nás podpora talentovaných lidí a nejrůznějších inovací, zároveň ale dáváme zřetelně najevo zájem také o ty, kdo jsou zranitelní a potřebují pomoc společnosti. A v neposlední řadě jsme jedinou relevantní slovenskou politickou silou, která bere vážně klimatickou krizi a ve snaze jí čelit prosazuje funkční zelená řešení.

To zní dost abstraktně. Aby si český čtenář mohl udělat alespoň trochu konkrétnější představu: čí agenda nebo kteří politici jsou vám svou praxí blízcí v Praze?

Pokud bych měl někoho jmenovat, pak třeba prezidenta Petra Pavla nebo pirátskou místopředsedkyni Sněmovny Olgu Richterovou. Co se evropské úrovně týká, rozumíme si s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Jistě by uspěly jen tři strany, ukazuje průzkum na Slovensku týden před volbami

Podle aktuálních čísel je – co do popularity – Progresivní Slovensko druhé za stranou Směr někdejšího dlouholetého premiéra Roberta Fica. Hodně voličů ovšem stále zůstává nerozhodnutých. Čím je chcete přesvědčit, aby dali hlas vám?

Tím, že nabízíme pozitivní alternativu k tomu, co tu bylo doposud. Tedy k chaosu a hádkám, které zmítaly zdejší politikou za vlády Igora Matoviče, ale i k mafiánským praktikám, jež se tu rozmohly v éře Roberta Fica.

Chceme nerozhodnuté získat tím, že se zavážeme na Slovensku vytvořit takové podmínky a prostředí, aby šikovní lidé už neodcházeli. A ti, kteří už odešli, se zatoužili vrátit.

Aby mělo Slovensko naději na lepší časy, potřebujeme zastavit vylidňování regionů

Můžete být trochu detailnější? Co si pod těmi „lepšími podmínkami“ mají lidé přesně představit?

Situaci, kdy bude v naší zemi každý vnímat, že zde může vést důstojný, svobodný život, cítit se bezpečně a nebát se budoucnosti. To dnes bohužel není nijak samozřejmé. Ptal jste se ale na detaily, pár důležitých tedy zmíním. Slibujeme, že pokud nám lidé dají důvěru, dokončíme co nejrychleji tři nové univerzitní nemocnice – v Bratislavě, Košicích a Martině. Slovenské zdravotnictví to potřebuje. Roky bylo zanedbáváno, dnes je ve špatné kondici a my to chceme změnit, aby se lidem žilo lépe. Aby zbytečně neumírali.

Co se týká ekonomiky, rádi bychom prosadili nižší zdanění práce, aby zaměstnancům zůstávalo víc peněz. A máme také ambici zjednodušit mikropodnikání. Chceme, aby bylo extrémně jednoduché začít podnikat v malém, a chystáme se proto odstranit byrokracii, která to dnes zbytečně komplikuje. Aby mělo Slovensko naději na lepší časy, potřebujeme zastavit vylidňování regionů. A toto jsou konkrétní kroky, kterými toho chceme dosáhnout.

Mluvíte o lepší atmosféře, ta předvolební ale houstne a ve veřejném prostoru přibývá zloby i nejrůznějších útoků a obvinění. Podobně jako se vy vyhraňujte vůči ostatním stranám, vyhraňují se i oni vůči vám. Pokud by se vám podařilo zvítězit, s kým byste se chtěl pokusit o povolební spolupráci?

Konkrétní jména vám teď neřeknu, ale určitě s těmi, kteří by byli ochotni přistoupit na naše základní hodnoty a priority. Kteří by chtěli pracovat na tom, aby se země posunula vpřed a aby zdejší obyvatelé měli jistotu, že Slovensko zůstane právním, demokratickým, proevropským státem.

Nezastírám, že nás mrzí, jakou podobu teď kampaň má. Jak je nevybíravá a agresivní. Jak postrádá pozitivní náboj. Místo toho, aby Robert Fico přicházel se svými vizemi, v jednom kuse útočí na své politické oponenty. Vezměte si třeba jen poslední „aféru“. Směr zveřejnil fotografii, na níž má být naše místopředsedkyně Lucia Plaváková s Alexandrem Sorosem, synem George Sorose. Jako by to měl být důkaz, že jsme napojeni na jakési „temné síly“. Už to samo o sobě je patologické. A to tím spíš, že na té fotografii je někdo úplně jiný.

Takhle Fico zachází s fakty. Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to snad i zábavné. Je však zjevné, že pokud by znovu dostal do rukou moc, neváhal by ji zneužívat. Nevěřím, že by se pak podařilo nestranně vyšetřit všechny ty velké kauzy, které tady po jeho vládnutí zůstaly. Přesně proto je důležité ho ve volbách porazit. A věřím, že se nám to může podařit právě proto, že místo temných vyhlídek a strašení nabízíme naději.

Dnes jste europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu. Jsou to všechno velmi nadstandardně ohodnocené funkce. Jste ochoten se jich vzdát, pokud budete zvolen?

Přirozeně. Považuji to za naprostou samozřejmost.