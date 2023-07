Medvědice v Itálii honila myslivce, jednoho stáhla ze stromu

Jeden z mužů podle místních médií utekl na strom a zřítil se, protože ho medvědice zachytila drápem. Zraněný muž byl poté převezen do nemocnice ve městě Tione.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120.